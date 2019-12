Unfall : Unbekannter fährt Poller in Hermeskeil um

Symbolfoto. Foto: Fritz-Peter Linden

Hermeskeil An den Parkplätzen in der Trierer Straße in Hermeskeil, unterhalb des Rathauses, ist ein unbekannter Autofahrer am Freitag, 6. Dezember, gegen einen Poller gefahren.

Der Poller, der die Parkplätze abgrenzt, knickte laut Polizeibericht dabei um. Der Sachschaden am Pller belaufe sich auf etwa300 Euro. Der unbekannte Autofahrer fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Dabei muss auch dessen Auto beschädigt worden sein: Die Polizei hat rund um die Unfallstelle mehrere Kunststoffteile gefunden.