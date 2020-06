Fahrer flüchtig : Unbekannter fährt Straßenlaterne in Hermeskeil um

Hermeskeil Ein Unbekannter hat laut der Polizei Hermeskeil zwischen Donnerstag, 18. Juni, etwa 18.15 Uhr, und Freitag, 19. Juni, 5.30 Uhr im Industriegebiet in Hermeskeil eine Straßenlaterne umgefahren. Diese befindet sich laut Polizei in dem Gefällstück in der Straße „Hinter Schulwiese“.

Aufgrund des Schadensbildes sei davon auszugehen, dass der Unfall durch einen Lastkraftwagen verursacht wurde. Der Unfallverursacher habe sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt. Die Straßenlaterne sei im unteren Bereich umgeknickt worden und zu Boden gefallen. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 1000 Euro.