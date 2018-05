später lesen Polizei Unbekannter klaut Jacken von Ständer Teilen

Twittern

Teilen



Von einem Kleiderständer vor einem Modehaus in der Burgfriedstraße in Daun hat ein Unbekannter am Donnerstagnachmittag zwischen 15 und 18 Uhr vier Herrenjacken der Marke „PME-Legend“ entwendet.