Polizei : Hund frisst Giftköder und erleidet Qualen

Tierquälerei im Hochwald: Die Polizei sucht Zeugen. Foto: TV/Klaus Kimmling

Hermeskeil Tierquälerei im Hochwald: Ein Unbekannter hat am vergangenen Freitag oder Samstag, 12. oder 13. Juni, auf der Terrasse eines Mehrfamilienhauses in der Martinusstraße 13 in Hermeskeil einen vergifteten Köder ausgelegt.

Diesen fraß am Samstag ein Hund, der daraufhin laut Polizei Qualen erlitt und mehre Tage in einer Tierklinik behandelt werden musste.