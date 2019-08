Polizei geht Unfallflucht nach : Unbekannter rammt Audi in Morbach und fährt weg

Foto: TV/Klaus Kimmling

Morbach Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat ein unbekannter Autofahrer am Donnerstag in Morbach einen Audi gerammt. Dabei wurde dieser laut Polizei an der hinteren Stoßstange beschädigt. Schadenssumme: rund 2500 Euro.

Nun suchen die Ermittler nach dem Unfallfahrer, weil der nach dem Zusammenstoß offenbar vom Unfallort flüchtete: dem Schotterparkplatz der Elka-Holzwerke.Wann das ganze passiert ist, können die Beamten nicht genau sagen. In einer Pressemitteilung heißt es nur vage: Geknallt haben muss es zwischen 13.40 Uhr und 22.03 Uhr. Ein Zeugenaufruf soll nun Klarheit schaffen. Also, wer hat etwas gesehen?