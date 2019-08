Polizei : Unbekannter sägt einen Baum an und drei um

Mehren In der Nacht auf Mittwoch wurde die Rettungsleitstelle darüber informiert, dass in der Gewerbegebietsstraße in Mehren ein Baum auf der Fahrbahn liegt. Die alarmierte Feuerwehr stellte vor Ort fest, dass ein Unbekannter den Baum angesägt hatte.

Bei einer Überprüfung wurde festgestellt, dass in der Nähe drei weitere Bäume mit einer Motorsäge umgesägt wurden und quer zur Fahrbahn lagen. Es ist nicht zu Schäden an irgendwelchen Fahrzeugen gekommen.