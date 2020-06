Wer tut so etwas? : Unbekannter schießt im Eifelkreis mit Luftgewehr auf Katze

Wer tut so etwas?

Wallendorf Eine Katze wurde in Wallendorf im Eifelkreis schwer durch einen Schuss aus dem Luftgewehr verletzt. Die Polizei ermittelt gegen den unbekannten Täter.

Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, hat ein Unbekannter bereits am Sonntag, 7, Juni, mit einem Luftgewehr in der Ourtalstraße in Wallendorf auf eine Katze geschossen.