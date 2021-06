Kriminalität : Unbekannter schießt in Piesport mit Luftgewehr auf kleines Kätzchen

Foto: dpa/Friso Gentsch

Piesport (red) Auf eine junge rote Katze wurde am Dienstagvormittag in Piesport geschossen – mit einem Luftgewehr, wie die Polizei vermutet. Das Tier erlag in der Folge seinen Verletzungen. Täterhinweise gibt es nach Angaben der Polizei derzeit nicht.

Auf Hinweise die zur Ermittlung eines Täters führen, wurde von privater Seite eine Belohnung in Höhe von 600 Euro ausgelobt.