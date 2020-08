600 Euro Schaden : Unbekannter schlägt Autoscheibe im Hochwald ein

Symbolfoto. Foto: Fritz-Peter Linden

Osburg Die Polizei ermittelt in einem Fall von Vandalismus in Osburg (Kreis Trier-Saarburg). Dort ist am Mittwoch die Seitenscheibe eines Cabriolets eingeschlagen worden.

Die Polizei grenzt die Tatzeit nach bisherigen Ermittlungen auf 10.30 bis 14.30 Uhr ein. Der Wagen war in der Jakob-von-Osburg-Straße geparkt. Hinweise auf einen möglichen Täter gibt es bisher noch nicht.