Streit eskaliert Unbekannter schlägt Mann ins Gesicht

Wie die Polizei mitteilte, geriet ein 52-Jähriger am Mittwoch mit einem Unbekannten gegen 18.55 Uhr in einem Netto-Markt in Daun in einen verbalen Streit. Dieser gipfelte dann in einer handfesten Auseinandersetzung, bei der der 52-Jährige durch einen Schlag im Gesicht leicht verletzt wurde. Der Unbekannte ging danach weg. Der 52-Jährige selbst fiel wenig später selbst auf, als er um kurz vor 20 Uhr am Hit-Markt in Daun Angestellte “in erniedrigender Art und Weise verbal titulierte“, wie es seitens der Polizei heißt. Angestellte forderten den 52-Jährigen auf, den Bereich des Marktes zu verlassen. Nach Polizeiangaben wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.