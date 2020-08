Tierquälerei in der Schneifel : Unbekannter stellt Käfig mit zwölf Hausratten und Tüte mit Rehfüßen auf Parkplatz ab

Tierquälerei in der Schneifel

Die ehemalige Radarstation am Schwarzen Mann bei Prüm. Foto: Fritz-Peter Linden

Prüm Außergewöhnlicher Fund in Schneifel: Ein Unbekannter hat dort mehrere Hausratten in einem Käfig ausgesetzt. Außerdem wurde eine Tüte mit Rehfüßen gefunden. Die Ratten, immerhin, sind gerettet.

Die Polizei Prüm bittet um Hinweise in einem Fall von Tierquälerei: Vermutlich Ende Juli habe jemand am Schwarzen Mann einen Käfig mit einem Dutzend zahmer Hausratten auf dem Wanderparklatz Nummer 3 an der Landesstraße 20 abgestellt.