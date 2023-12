Möglicherweise Fotos gemacht Unbekannter späht mit Drohne durch Schlafzimmerfenster einer Frau

Erschreckende Entdeckung kurz nach Mitternacht: Am frühen Donnerstagmorgen, 21. Dezember, gegen 0.15 Uhr, bemerkte eine Frau in der Siebenbachstraße in Strotzbüsch (Kreis Vulkaneifel), dass eine Drohne unmittelbar vor ihrem Schlafzimmerfenster schwebte. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.