Blaulicht : Unbekannter stiehlt in Veldenz Geld aus Auto

Symbolfoto PKW-Aufbruch. Foto: Polizei

Veldenz Ein Dieb stahl am Mittwoch, 13. November, im Zeitraum zwischen 7 und 15 Uhr eine Geldbörse aus einem in der Brückenstraße in Veldenz geparkten Auto. In der Geldbörse befand sich Bargeld im höheren dreistelligen Bereich.

Die Polizei bittet um Hinweise.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues unter der Telefonnummer 06531/95270 zu melden.

(red/iro)