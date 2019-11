Zeugen gesucht : Unbekannter stiehlt in Wittlich Sport-Shirt und fährt davon

Foto: TV/Klaus Kimmling

Wittlich In der Wittlicher Burgstraße in der Fußgängerzone hat sich am Samstag, 23. November, gegen 14.10 Uhr im Sportgeschäft „Schmitz“ ein Diebstahl ereignet.

Der Täter entwendete ein hochwertiges Sport-Shirt von einem Aktionsständer vor dem Ladeneingang und entfernte sich danach auf einem Fahrrad. Der Täter wurde durch eine Zeugin bei der Tatbegehung beobachtet und der Geschäftsleitung gemeldet.