später lesen Polizei Unbekannter stiehlt Kinderrad FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

Twittern

Teilen



Ein Unbekannter hat in der Zeit zwischen Sonntag und Donnerstag ein Mädchenfahrrad der Marke Cube aus einem unverschlossenen Gartenhaus in der Bahnhofstraße in Pantenburg entwendet.