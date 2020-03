Diebstahl : Unbekannter stiehlt Werkzeug

Symbolbild. Foto: TV/Klaus Kimmling

Daun Ein unbekannter Täter hat am Mittwoch zwischen 12.30 und 13 Uhr Werkzeug gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, arbeitete der Geschädigte in der Abt-Richard-Straße in Daun. Dabei legte er Teile seines Werkzeuges, hier zwei Haspeln (Schornsteinfegerwerkzeug), vor dem dortigen Anwesen ab.

Diese wurden gestohlen.