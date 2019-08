Blaulicht : Unbekannter Täter beschädigt Autoscheibe

Foto: TV/Klaus Kimmling

Prüm Ein unbekannter Täter hat mutmaßlich in der Nacht von Freitag auf Samstag bei einem dunklen VW die hintere linke Scheibe mit Hilfe eines Gegenstandes beschädigt. Das Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt vor den Garagen auf dem Tankstellengelände in der Ritzstraße in Prüm abgestellt.

