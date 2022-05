Blaulicht : Polizei sucht nach Reifenstecher in Schönbach

Die Reifen einer Autofahrerin aus der Vg. Daun wurden in der vergangenen Nacht von Sonntag auf Montag mutwillig zerstört. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen (Symbolbild). Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Schönbach In der Hauptstraße in Schönbach bei Daun wurden die Autoreifen einer 27 jährigen Frau zerstochen. Was bisher bekannt ist.

Am gestrigen Montag den 16.05. gegen 9.24 Uhr musste eine 27-jährige Autofahrerin aus der Verbandsgemeinde Daun feststellen, dass die beiden linken Reifen ihres Autos zerstochen wurden. Die Frau hatte ihr Auto vorschriftsgemäß an er Hauptstraße in Schönbach (Vg. Daun) geparkt. Die Polizei geht davon aus, dass ein unbekannter Täter in der Nacht von Sonntag den 15.05. auf Montag den 16.05. die Reifen mutwillig mit einem spitzen Gegenstand zerstochen hat. Weitere Details sind zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt.

Polizei sucht nach Zeugen