Ein unbekannter Fahrer des Autos der Marke Seats mit ausländischem Kennzeichen hat am Dienstag gegen 18.10 Uhr an einer Tankstelle in der Sarresdorfer Straße in Gerolstein getankt und anschließend das Tankstellengelände verlassen, ohne den getankten Kraftstoff zu bezahlen.