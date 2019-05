Polizei : Unbekannter tritt gegen Auto

Die Polizei sucht einen Randalierer. Foto: TV/Klaus Kimmling

Gerolstein Ein Unbekannter hat am Montag gegen 19 Uhr einen in der Straße Am Auberg geparkten roten Firmenwagen einer caritativen Einrichtung beschädigt. Der Mann ging zunächst am Auto vorbei, drehte sich aber um und trat zwei Mal gegen die Kofferraumklappe.

Dadurch entstanden zwei Dellen. Der Mann mit vermutlich südländischer Herkunft trug in beiden Händen Papiereinkaufstaschen.