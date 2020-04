Unterschlagung : Unbekannter unterschlägt Bankkarte

Symbol Polizei Blaulicht Einsatz. TV-Foto: Klaus Kimmling. Foto: TV/Klaus Kimmling

Dreis-Brück Ein 38-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Gerolstein hat am Samstag gegen 0.30 Uhr seine Bankkarte in einem Zigarettenautomat stekcen lassen. Nachdem ihm der Verlust aufgefallen und er zum Automaten zurückgekehrt war, stellte er fest, dass die Bankkarte nicht mehr am dort war.

Laut Polizei hat ein Unbekannter diese offenbar an sich genommen und bisher nicht auf einer Polizeiinspektion oder dem Fundbüro abgeben. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sich der Finder, sollte er die Karte nicht beim Verlierer oder einer Behörde abgeben, wegen einer Fundunterschlagung strafbar machen könnte.