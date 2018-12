später lesen Gefährliche Körperverletzung Unbekannter schlägt 19-Jährigen mit Gasflasche in Traben-Trarbach FOTO: dpa / Carsten Rehder FOTO: dpa / Carsten Rehder Teilen

Ein junger Mann ist am Samstagabend gegen 20 Uhr in der Nähe der Schlittschuhbahn in Traben-Trarbach angegriffen worden. Dies teilte die Polizei mit. red