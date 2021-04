Polizei : Unfall verursacht und geflüchtet

Dahnen Auf der L 1 in Dahnen kam es am Sonntag gegen 16.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 32-jährige Autofahrerin aus der Verbandsgemeinde Arzfeld war mit ihrem Wagen in Richtung Reipeldingen unterwegs und musste einem entgegenkommenden Wagen ausweichen, da dieser laut Polizei zu weit in der Mitte fuhr.

Um einen Unfall zu verhindern, wich die Frau nach rechts aus, kam dabei aber von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Leitpfosten. Die Fahrerin blieb unverletzt, an ihrem Auto entstand jedoch Sachschaden. Der Fahrer des anderen Wagens, einem blauer PKW, machte sich aus dem Staub.