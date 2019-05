Polizei : Unbekannter wirft Flasche in eine Scheibe

Foto: TV/Frank Göbel

Ürzig Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Mittwoch in Ürzig eine Sachbeschädigung begangen. Nach Angaben der Polizei hat der Täter an der Touristinformation in Ürzig eine volle Weinflasche in die Frontscheibe der Ürziger Tourist-Information geworfen.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 2000 Euro.