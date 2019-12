Monzelfeld Ein Unbekannter hat am Dienstag, 3. Dezember, im Mühlenweg die Scheibe eines Autos (Lada) beschädigt. Die Polizei vermutet, dass sie mit einem Stein eingeworfen wurde.

Verübt wurde die Tat zwischen 5 und 19.45 Uhr. Hinweise an die Polizei unter Telefon 06531/9527-0 oder per Email an pibernkastel-kues@polizei.rlp.de