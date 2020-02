Vandalismus : Unbekannter zerkratzt Auto in Wittlich

Foto: TV/Klaus Kimmling

Wittlich Die Polizei sucht Zeugen in einem Fall von Vandalismus in der Wittlicher Innenstadt am frühen Donnerstagabend. Ein Unbekannter hat dabei ein Auto erheblich beschädigt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei hat der Täter in der Zeit zwischen 17 und 17.30 Uhr die Fahrertür eines Nissan Qashqai zerkratzt. Der Eigentümer des Autos hatte den Wagen in der Tiergartenstraße geparkt, um kurz in die Bücherei zu gehen.

Bei seiner Rückkehr zum Auto stellte er drei tiefgehende Kratzer fest. Der Sachschaden beträgt rund 1500 Euro.