Polizei : Unbekannter zerkratzt in Konz vier Autos

Foto: TV/Frank Göbel

Konz Nach Polizeiangaben hat ein Unbekannter in Konz erneut Autos beschädigt. Der jüngste Vorfall soll sich am Freitag, 6. März, zwischen 15.20 Uhr und 15.55 Uhr in der Albanstraße ereignet haben. Der Täter soll dort insgesamt vier parkende Autos beschädigt haben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Alle Autos wurden im Heckbereich zerkratzt. Zum Teil wurden mit einem spitzen Gegenstand Zickzack-Muster eingeritzt, zum Teil auch Buchstaben“, erklärt die Polizei. Zu einer ähnlichen Tat sei es bereits vor etwa drei Wochen gekommen. Bisher liegen keine Hinweise zum Täter vor.