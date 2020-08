Zeugen gesucht : Unbekannter zerkratzt mehrere Autos in Binsfeld

Binsfeld Die Polizei sucht Zeugen, die den Täter gesehen haben, und bittet um Hinweise.

Mehrere Autos sind in der Nacht von Donnerstag, 20 August, auf Freitag, 21. August, in Binsfeld von einem Unbekannten zerkratzt worden. Das teilt die Polizei mit. Der Täter zerkratzte mindestens fünf Fahrzeuge mit einem spitzen Gegenstand. Die Sachschadenshöhe dürfte im vierstelligen Bereich liegen, so die Polizei. Es ist nicht auszuschließen, dass noch andere Fahrzeuge Ziel der, so die Polizei, „sinnlosen Aktion“ wurden. Zeugen, die verdächtige Personen zum Tatzeitpunkt im Bereich der Saalholzstraße bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Wittlich in Verbindung zu setzen unter Telefon 06571/9260.