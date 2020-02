Blaulicht : Unbekannter zersticht in Wittlich Autoreifen

Foto: Linden Fritz-Peter

Wittlich Ein Unbekannter hat in den frühen Morgenstunden des Dienstags in Wittlich in den Straßen Waldstraße, Zur Schweiz, Mittlere und Obere Kordel sowie in der Karrstraße mehrere Fahrzeuge beschädigt. Er zerstach an elf Autos einen oder mehrere Reifen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Höhe des entstandenen Sachschadens bezifferte die Polizei ersten Schätzungen nach auf einen Betrag in vierstelliger Höhe. Zeugen, die zwischen vier und fünf Uhr morgens im Innenstadtbereich verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wittlich in Verbindung zu setzen. Ebenso sollten sich mögliche weitere Geschädigte melden.

Hinweise per Telefon an 06571/926-0 oder E-Mail an piwittlich.dgl@polizei.rlp.de

(iro)