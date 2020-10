Polizei : Unbekannter zersticht in Wittlich Reifen

Wittlich In der Kirchstraße in Wittlich soll ein Unbekannter laut Polizeiangaben gleich an zwei Fahrzeugen der Marke VW Up Reifen zerstochen haben. Der Vorfall soll sich im Zeitraum von Freitag, 2. Oktober, auf Samstag, 3. Oktober, zwischen 22 und 16.40 Uhr ereignet haben.