Schweich : Unbekannter zersticht Autoreifen auf einem Parkplatz

Schweich Mehrmals sind die Reifen von Fahrzeugen auf einem bestimmten Parkplatz eines Supermarkts in Schweich (Kreis Trier-Saarburg) zerstochen worden.

Ein bisher unbekannter Täter hat in den vergangenen Wochen an mindestens fünf Fahrzeugen auf einem Parkplatz in Schweich die Reifen zerstochen. In der Zeit zwischen dem 21. Januar und dem 6. März wurden auf dem Aldi-Parkplatz, In den Schlimmfuhren 10, in Schweich, an mehreren geparkten Autos die Reifenflanken mit einem scharfkantigen Gegenstand eingestochen.