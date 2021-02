Hinweise an die Polizei : 16 Straßenlaternen auf dem Trimmelter Hof beschädigt

Trier Die Polizei sucht den Täter, der die Laternen zerstört hat.

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Montag, 15. Februar, auf Dienstag, 16. Februar, mehrere Straßenlaternen auf dem Trimmelter Hof in Trier zerstört. Das teilt die Polizei mit. Der Täter habe den Wartungsdeckel der betroffenen Laternen entfernt, innenliegende Kabel hinausgezogen und einzelne Kabel durchtrennt. Der Tatzeitraum liegt in der besagten Nacht zwischen 20 und 7.30 Uhr, die zerstörten Lampen liegen im Bereich vom Kreuzungsbereich der Straßen Am Trimmelter Hof/In der Pforte startend bis zur Grünanlage des Mehrparteienhauses Am Trimmelter Hof 95. Insgesamt seien 16 Straßenlaternen beschädigt worden, so die Polizei.