Bitburg-Mötsch Wer hat eine Ruhebank in Mötsch angezündet? Gesucht wird ein blonder Mann.

Jemand hat am Montag, 20. Juli, versucht, eine Sitzbank am Wegesrand im Bereich Auf der obersten Messehöh in Bitburg-Mötsch anzuzünden. Eine Wanderin löschte Schwelbrand mit Wasser aus ihrer Flasche. Sie sah in einiger Entfernung einen großen, dünnen blonden Mann mit kurzen Haaren und blasser Haut. Er trug ein helles Achselshirt. Hinweise: Telefon 06561/96850.