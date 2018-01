Unfälle am Trierer Moselufer sorgen für Verkehrsbehinderungen

Nach zwei Unfällen ist es am Montagabend am Trierer Moselufer zu längeren Rückstaus gekommen. Von Florian Blaes

Zunächst kam es gegen 17.15 Uhr auf dem Krahnenufer in der Nähe der Kreuzung zur Böhmerstraße zu einem Unfall, bei dem ein Autofahrer verletzt wurde. Aus bislang ungeklärten Gründen kam das Fahrzeug, das in Richtung Römerbrücke unterwegs war, nach rechts von Fahrbahn ab und prallte auf der Grünfläche gegen einen Baum. Der Fahrer kam nach notärztlicher Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und streute auslaufende Betriebsstoffe ab. Am Auto entstand Totalschaden. Der Verkehr wurde einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet, es kam zu Rückstaus.

Zu einem weiteren Unfall kam es am Pacelliufer. Zwischen der Konrad-Adenauer-Brücke und der Abfahrt Feyen kam es auf der linken Fahrspur in Richtung Konz zu einem Auffahrunfall. In diesem Fall blieb es bei Blechschäden. Der Verkehr staute sich jedoch in Richtung Innenstadt zurück. Da es Probleme mit der Rettungsgasse gab, hatte es die Polizei zudem schwer, zur Unfallstelle zu gelangen.

Im Einsatz waren die Polizeiinspektion Trier mit mehreren Streifenwagen, die Berufsfeuerwehr Trier, ein Rettungswagen und ein Notarzt aus Trier.