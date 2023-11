Zwei Auffahrunfälle Stau nach Unfällen auf der B 51

Wie die Polizei am Abend auf TV-Anfrage mitteilte, kam es kurz vor 16 Uhr zwischen Newel und Hohensonne in Fahrtrichtung Trier zu einem Auffahrunfall von zwei Autos. Wenig später, gegen 17.30 Uhr, stießen bei Hohensonne in der Gegenrichtung zwei weitere Autos zusammen. Dadurch kam es in Richtung Bitburg zum Rückstau. Nach 18 Uhr sei aber auch hier die Fahrbahn nach dem Abschleppen der Fahrzeuge wieder frei gewesen. Über Verletzte oder Sachschäden konnte die Polizei am Abend noch nichts Genaues sagen.