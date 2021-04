Kollision : Drei minderjährige Mopedfahrer bei Unfällen an der Mosel schwer verletzt

Piesport/Bernkastel-Kues Zwei Unfälle haben sich an der Mosel ereignet. Dabei sind drei Mopedfahrer schwer verletzt worden. Hier sind die Einzelheiten:

Gleich zwei schwere Motorradunfälle, bei denen Jugendliche verletzt wurden, ereigneten sich am Mittwoch an der Mosel. Um 14.18 Uhr fuhr ein 16-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad den Piesporter Berg von Klausen in Richtung Piesport. Unmittelbar nach einer scharfen Linkskurve verlor er, vermutlich weil er zu schnell war, die Kontrolle über sein Motorrad und kam zu Fall. Durch den Sturz zog er sich schwere, jedoch keine lebensgefährlichen Verletzungen zu. Zur weiteren Behandlung wurde er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Moped entstand Totalschaden. Im Einsatz waren das DRK mit Notarzt, die Feuerwehr, Streifen der Polizei Bernkastel und Wittlich sowie der Rettungshubschrauber Christoph 10.