Zeugen gesucht Fußgängerin in Mehren bei Zusammenstoß verletzt – Fahrer flüchtet in weißem Audi

Daun/Gerolstein/Mehren · Am Montag hatte die Polizei in Daun und Gerolstein gleich mit mehreren Verkehrsunfällen zu tun – bei einem davon ist eine Passantin verletzt worden. Was genau passiert ist.

18.04.2023, 10:27 Uhr

Foto: dpa/Peter Kneffel