Verkehrsbehinderungen am späten Montagnachmittag Unfälle sorgen für Staus bei Trier-Ehrang und Föhren

Auf der A64a (Ehranger Moselbrücke) war am späten Montagnachmittag offenbar ein LKW verunglückt, was einen Rückstau zur Folge hatte. Der Unfall ereignete sich etwa 100 Meter vor der Abfahrt Trier-Ehrang in Fahrtrichtung Luxemburg. Nach Angaben der Leitstelle Trier waren Rettungskräfte wegen eines medizinischen Notfalls in einem Fahrzeug vor Ort aktiv. Weitere Informationen sind derzeit noch nicht bekannt.