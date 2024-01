Mit Fotos 30.000 Liter Wein ausgelaufen: LKW auf der A1 umgekippt – Kilometerlange Staus

Trier · Am Montag ist ein LKW auf der A1 zwischen Mehring und Moseltal in der AS Longuich zur A602 Trier umgestürzt. Es kommt zu massiven Verkehrsbehinderungen.

22.01.2024 , 07:55 Uhr

15 Bilder LKW-Unfall auf der A1 – 30.000 Liter Wein ausgelaufen 15 Bilder Foto: TV/Florian Blaes

Von Florian Blaes