Hatte 30.000 Liter Wein geladen LKW auf der A1 umgekippt – Kilometerlange Staus

Der Fahrer des LKW blieb bei dem Unfall unverletzt, auch der Tankbehälter blieb unversehrt, am LKW selbst entstand Sachschaden. Der Lastwagen hatte 30.000 Liter Wein geladen. Inwieweit diese nun zur Bergung abgepumpt werden müssen, ist derzeit noch unklar. Nachdem die Feuerwehr ihre Arbeiten abgeschlossen hatte, rückte ein Bergungsunternehmen an. Die Arbeiten an der Unfallstelle dauern an. Zudem kam die Wasserbehörde zur Einsatzstelle.