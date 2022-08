Unfall auf der Autobahn : LKW und PKW kollidieren: Vier Verletzte bei Unfall auf der A1

Pohlbach Mehrere Personen sind bei einem Unfall zwischen einem LKW und einem PKW auf der A1 verletzt worden.

Vier Verletzte, jeweils hoher Schaden an einem LKW und einem PKW: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagabend, gegen 17.30 auf der A1 von Trier in Fahrtrichtung Koblenz, kurz vor dem Parkplatz Pohlbach.