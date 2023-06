Zwischen Salmtal und Schweich Unfallstelle auf der A1 Richtung Saarbrücken geräumt – Verkehr läuft wieder

Seit der Umstellung der Verkehrsführung in der Baustelle zwischen Salmtal und Schweich hat die A1 neuerdings ein Nadelöhr, durch das sich täglich Tausende Fahrzeuge quetschen müssen. Standen Fahrern in der rund acht Kilometer langen Baustelle zuvor jeweils zwei Spuren pro Fahrtrichtung zur Verfügung, geht es für den Verkehr in Richtung Trier seither nur noch einspurig voran. Die Autobahn GmbH hat uns erklärt, warum das so ist - und warum sie darin keinerlei Nachteile sieht. Die Autobahn GmbH hat uns erklärt, warum das so ist - und warum sie darin keinerlei Nachteile sieht.