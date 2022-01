Eisige Piste : Erneuter Rodelunfall am Erbeskopf: 17-Jähriger verletzt sich bei Fahrt mit Reifenschlauch

Erneuter Rodelunfall am Erbeskopf: 17-Jähriger verletzt sich bei Fahrt mit Reifenschlauch

Hilscheid Ein Jugendlicher hat sich am Sonntag bei einem Unfall im Wintersportgebiet Erbeskopf verletzt. Bereits vor zwei Wochen hatte es einen ähnlichen Vorfall auf der vereisten Piste gegeben. Die Verantwortlichen raten derzeit vom Rodeln eher ab.

Auf dem Skihang am Erbeskopf hat es am vergangenen Sonntag erneut einen Rodelunfall gegeben. Das hat die Polizei Morbach am Dienstag auf Volksfreund-Nachfrage bestätigt.