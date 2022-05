Blaulicht : Unfall am Vatertag: Betrunkene Radfahrer stürzen in Rittersdorf und verletzen sich schwer - Was ihnen jetzt noch droht

Unfall am Vatertag: Betrunkene Radfahrer stürzen in Rittersdorf und verletzen sich schwer - Was ihnen jetzt noch droht

Rittersdorf Bereits bei 0,3 Promille sollten sich auch Radfahrer nicht mehr auf den Sattel schwingen. Für zwei Radfahrer in Rittersdorf hat der Vatertag deshalb nicht nur schmerzhafte, sondern möglicherweise auch strafrechtliche Folgen.

Am Donnerstag, den 26. Mai 2022 gegen 12:40 Uhr, ereignete sich in der Schulstraße in Rittersdorf ein folgenschwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung von zwei Radfahrern, teilt die Polizei mit. Die beiden Radfahrer befuhren mit ihren Fahrrädern die Schulstraße in Fahrtrichtung Ortsmitte. Bei voller Fahrt stürzten beide unabhängig voneinander. Sie erlitten dabei schwere Verletzungen und mussten medizinisch versorgt werden.