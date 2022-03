Rückwärts an der Zapfsäule gegen anderes Auto gefahren

Gerolstein Ein Autofahrer ist in Gerolstein an einer Tankstelle rückwärts auf ein anderes Auto aufgefahren.

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Donnerstag gegen 14.30 Uhr zu dem Unfall an einer Tankstelle in der Sarresdorfer Straße. Ein 50-Jähriger wollte nach dem Tanken rückwärts fahren und übersah dabei den Wagen einer 57-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem ein höherer Sachschaden entstand.