Lange Staus : Mehrere Unfälle auf der A1: Rettungskräfte müssen Kleinkind reanimieren (Update/Fotos)

Update Trier/Mehring Schwerer Unfall auf der A1 zwischen dem Autobahndreieck Moseltal und Mehring. Mittlerweile ist die Unfallstelle geräumt. Aber es gab auch zwei weitere in dem Bereich.

Laut der Autobahnpolizei in Schweich ging der Notruf am Dienstagmorgen um 8.21 Uhr ein. Die Rettungskräfte mussten danach zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn A1 ausrücken. Im Baustellenbereich zwischen dem Autobahndreieck Moseltal und der Abfahrt Mehring ist ein Auto auf ein vorausfahrendes Fahrzeug aufgefahren. Bei dem Unfall wurden laut der Erstmeldung der Polizei Insassen in beiden Fahrzeugen verletzt. Ein Kleinkind sei so schwer verletzt worden, dass an der Unfallstelle reanimiert werden müsse, hieß es zunächst bei der Polizei.