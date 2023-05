Rettungshubschrauber im Einsatz PKW rammt Anhänger und rutscht auf dem Dach über die Autobahn

An beiden PKW, dem Anhänger sowie dem Motorrad entstand erheblicher Sachschaden in einer Gesamthöhe von etwa 70.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Autobahn kurzzeitig aufgrund der Landung des Rettungshubschraubers voll gesperrt werden. Im Anschluss konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeifließen