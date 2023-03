Unfall bei Reinsfeld Kollision auf der B 407: Auto ins Feld geschleudert, Straße zeitweise gesperrt

Alle drei Insassen der Fahrzeuge wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Die Schwere der Verletzungen wird derzeit noch abgeklärt, berichtet die Polizei am Dienstagmittag. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An beiden Autos dürfte ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein.