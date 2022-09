Zusammenstoß : Schwerer Unfall auf B 407 bei Irsch: Drei Verletzte, Straße lange gesperrt

Irsch/Saarburg Bei einem Unfall kurz vor der Ortseinfahrt Irsch sind am Samstagnachmittag drei Menschen verletzt worden, einer davon lebensgefährlich.

Gegen 14 Uhr kam es am Samstag, 10. September, auf der B 407 kurz vor der Ortseinfahrt Irsch in einer scharfen Rechtskurve zu einem seitlichen Frontalzusammenstoß zweier PKW. Ein Peugeot kam aus Beurig und fuhr in Richtung Irsch. In der Rechtskurve schleuderte das Fahrzeug auf die linke Fahrbahn gegen die Leitplanke. Im gleichen Augenblick passierte ein VW aus Irsch kommend und prallte frontal in die rechte Fahrzeugseite.