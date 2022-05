Blaulicht : Unfall auf B268 zwischen Pellingen und Trier: Frau gerät in Gegenverkehr und wird schwer verletzt

Foto: dpa/Stefan Puchner

Konz Vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit geriet am Montagnachmittag eine Autofahrerin in einer Linkskurve auf der B268 in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem Lkw und einem weiteren Auto.

Am heutigen Nachmittag gegen 17:00 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der B 268 zwischen Pellingen und Trier, teilt die Polizei mit. Ersten Ermittlungen zu Folge befuhr die 61-jährige Fahrerin aus dem Kreis Trier-Saarburg mit ihrem VW Golf die B 268 aus Richtung Pellingen kommend in Richtung Trier. Ausgangs einer Linkskurve geriet sie vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links auf die Gegenfahrbahn, wodurch sie seitlich mit einem entgegenkommenden Lkw kollidierte.

Durch den Zusammenstoß kam das Auto der Golf-Fahrerin ins Schleudern und stieß letztlich mit einem hinter dem Lkw herfahrenden Audi A3 zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Verursacherin schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt. Die 21-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Kreis Trier-Saarburg wurde lediglich leicht verletzt. Der 42-jährige Lkw-Fahrer, ebenfalls aus dem Kreis Trier-Saarburg, blieb glücklicherweise unverletzt.

Die Verursacherin wurde von Rettungskräften in ein Trierer Krankenhaus verbracht. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 20.000 Euro. Die Strecke wurde für einen Zeitraum von ca. 1 Stunde voll gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. Es kam lediglich zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen.